Contrairement à la vengeance, le succès est un plat qui se mange chaud. Et qui se ressert, rapidement, sous de multiples variantes. Ce grand principe hollywoodien, Netflix l'applique à une de ses séries les plus populaires,

Après la confirmation attendue de trois suites (qui ont fait beaucoup de bruit, en raison de l'absence de Regé-Jean Page), la plateforme aux 207 millions d'abonnés vient de surprendre tout le monde avec l'annonce d'un spin-off, centré non pas sur un des nombreux personnages centraux de la série, mais sur la reine Charlotte. Dont on va découvrir la vie sentimentale tumultueuse durant la jeunesse ainsi que ses origines. "Beaucoup de téléspectateurs ne connaissent rien du tout de la vie de la reine Charlotte avant Bridgerton, et cette nouvelle série va étendre son histoire mais aussi le monde de Bridgerton", a expliqué Bela Bajaria, la responsable de l'ensemble des programmes originaux de Netflix.

Par ailleurs, via un tweet, la plateforme a précisé que les jeunes Violet Bridgerton et Lady Danbury participeront aussi à l'aventure.

Aucune date de diffusion n'a par contre été dévoilée.