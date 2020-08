Sortie pendant le confinement sur Canal + (Be TV chez nous), la cinquième saison du Bureau des Légendes a été accueillie de façon mitigée. Si certains ont vu en elle un brillant final, d’autres restent sur leur faim et en demandent encore et encore.

Interrogé par nos confrères du Parisien, Mathieu Kassovitz, héros de la série d’espionnage, ne cache pas son envie de reprendre son rôle de Paul Lefèbvre, alias Malotru, pour une sixième saison. "À la place des scénaristes, je ferais une sixième saison avec nous et puis je remplacerais tous les agents. Cette série a des jambes, elle peut courir longtemps", déclare-t-il dans les colonnes du quotidien français.

Lorsque nous l’avions interviewé, il y a quatre mois, Jonathan Zaccaï, interprète de Raymond Sisteron, nous avait, lui, glissé qu’une sixième saison était d’ores et déjà "en cours d’écriture" par de nouveaux auteurs.

Toujours est-il que si suite il y a, elle devra être à la hauteur des cinq précédentes saisons rythmées par les aventures passionnantes de Malotru.