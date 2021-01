Cela en sera bientôt fini de voir déambuler dans les rues de Londres un gaffeur renfrogné au volant d'une mini jaune, assis à côté d'un petit ours en peluche. Après 30 ans de mauvais et déloyaux services, le moins flegmatique et le plus insupportable des "brexiteurs" va prendre sa retraite. Du moins, si on en croit celui qui l'interprète depuis 30 ans, à savoir Rowan Atkinson. “Cela ne m'amuse plus de l'incarner, a-t-il déclaré dans une interview à Radio Times. Le poids des responsabilités n'est pas agréable. Je le trouve stressant et épuisant, et j'attends la fin avec impatience. En fait, je j'apprécie plus le processus créatif de quoi que ce soit, avec la possible exception de Blackadder, parce que la responsabilité de cette dernière série humoristique repose sur plusieurs épaules et pas uniquement sur les miennes."

Si, à 65 ans, il ne se voit plus entrer dans le costume trop petit du râleur britannique, il n'envisage pas pour autant de mettre son personnage à la retraite. "Ayant participé à des séries télé animées, nous sommes sur le chemin pour développer une série animée pour Mr. Bean: c'est plus simple pour moi de jouer un rôle vocalement que physiquement."

Sans doute. Mais pas sûr que les mimiques impayables de Mr. Bean aient autant d'impact en dessin animé qu'en vrai.