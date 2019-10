Aujourd’hui, pour décrocher des cachets records dans les séries américaines, il vaut mieux être une femme, blonde, plutôt menue (1,56 m pour l’une, 1,64 m pour l’autre), et avoir dépassé le cap prétendument fatidique de la quarantaine. Tout l’inverse des clichés hollywoodiens, quoi.

Profitant astucieusement de la guerre sans merci que se livrent à coups de milliards de dollars les plateformes de streaming actuelles et futures, Reese Witherspoon (43 ans) et Jennifer Aniston (50 ans) ont négocié des salaires jamais vus dans le petit monde de la télévision. Pour tenir les rôles principaux de The Morning Show, sur Apple TV +, elles reçoivent chacune la bagatelle de deux millions de dollars par épisode. Soit exactement le double du record… qu’elles possédaient déjà, mais en compagnie d’une poignée d’autres stars.

Un million de dollars par volet d’une série, cela constituait jusqu’à présent une barre psychologique qu’aucune chaîne n’avait voulu dépasser. C’était le graal, le maximum possible, généralement proposé en dernier recours pour convaincre les acteurs les plus emblématiques d’une saga de rempiler pour une dernière saison. À ce jour, seuls les vedettes de Friends (dont Jennifer Aniston), celles de Big Bang Theory (Jim Parsons, Kaley Cuoco, Johnny Galecki), Reese Witherspoon et Nicole Kidman (pour Big Little Lies), Elizabeth Moss (The Handmaid’s Tale) et Norman Reedus, (The Walking Dead) avaient touché ce jackpot. Vu le chèque proposé à Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, le salaire des comédiens stars risque de connaître une inflation sévère.