a ainsi déclaré Bruno Solo, alias Hervé Dumont au magazine Télépro.".

Un retour après deux films et une série dérivée

Si Bruno Solo prévient toutefois que "ce n'est pas sûr que ça se fasse ", les fans d'Hervé Dumont et Jean-Claude Convenant se réjouissent de revoir leur joyeuse bande de salariés dont les péripéties truculentes ont été racontées, entre 2001 et 2004 (mais maintes fois rediffusées), sur pas moins de 570 épisodes de 3 minutes ! Pour rappel, suite au succès colossal de Caméra Café, la série comique s'était même exportée sur grand écran. Son succès y fut toutefois plus mitigé. Si Espace Détente en 2005 avait fait 1,7 million de spectateurs dans les salles obscures, Le Séminaire en 2009 avait seulement rassemblé 470.000 entrées au cinéma. Une suite de la série a aussi été diffusée entre janvier et février 2010, Caméra Café 2 : La Boîte du dessus, mais très rapidement abandonnée, faute d'audiences. La fameuse loi des séries. N'en déplaise à Armelle, Alexandre Pesle et Jeanne Savary qui portaient eux aussi la série de base.

Un anniversaire fêté sur M6 et RTL-TVi?

"Quand j'ai relancé Caméra Café avec des nouveaux comédiens il y a quelques années, on était sûr de notre coup, confie Bruno Solo, toujours à Télépro. Les gens ne sont pas venus. Ils avaient en tête les personnages d'avant. Le public, il faut le secouer de temps en temps car il est conservateur. Il aurait fallu le temps d'installer la série, cela n'a pas été le cas. M6 a dit "cela ne marche pas, au revoir". On n'est pas ingrat car on va refaire les 20 ans de Caméra Café avec eux." Et que les fans d'Hervé, JC, Jeanne ou Sylvain se rassurent, elle devrait donc aussi être diffusée sur RTL-TVi comme lors de ses débuts.