Découverte dans la comédie musicale 1789, les amants de la Bastille, où elle interprétait le rôle d’Olympe, la servante de Marie-Antoinette, Camille Lou a vu sa carrière changer totalement de cap suite à sa participation à Danse avec les stars, en 2016. "Ça a été un véritable tournant dans ma carrière. Sans ça, je ne serais peut-être pas là où je suis aujourd’hui", déclare la jeune femme de 29 ans qui depuis enchaîne les rôles forts sur le petit écran. "On m’avait déjà proposé d’y participer avant et j’avais refusé parce que ça me faisait peur. Puis, on me l’a proposé à nouveau et je ne sais pas pourquoi, j’ai eu comme une sorte d’intuition. Je savais qu’il fallait que je le fasse. Et, j’ai bien fait."

Après Le Bazar de la Charité et Je te promets, Camille Lou est à retrouver, ce dimanche sur La Une, dans J’ai menti, une mini-série librement inspirée de l’histoire d’Elisabeth Ortega, unique rescapée du tueur en série Guy Georges. La comédienne y incarne la femme à deux périodes différentes de sa vie : à l’adolescence, lorsqu’elle fait face à son agresseur et 16 ans plus tard lorsqu’elle rouvre l’affaire en tant qu’avocate afin d’éviter à d’autres jeunes femmes de devenir les victimes du tueur. Un mensonge, fait aux enquêteurs de l’époque, pèse toutefois sur sa conscience…