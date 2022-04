Triste nouvelle pour les amateurs de séries policières ! Après huit années de bons et loyaux services et dix saisons au compteur, Candice Renoir, la flic aguerrie campée par Cécile Bois, tirera définitivement sa révérence. À partir de ce dimanche 10 avril, La Une diffusera les six derniers épisodes de la série policière qui se clôturera par un épisode final diffusé ultérieurement. Et si l’actrice principale n’a pas caché sa déception quant à l’arrêt brutal du feuilleton, les fans de la série regrettent aussi amèrement la décision de France 2. Car, même face aux grosses séries policières américaines, Candice Renoir avait réussi à se faire une place dans le cœur des téléspectateurs qui n’auraient manqué pour rien au monde les aventures de la Commandante