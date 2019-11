Après plus de dix ans dans la peau de Cane Ashby, Daniel Goddard a été remercié des Feux de l’amour.

Ce mardi, l’acteur tournait sa dernière scène dans le feuilleton américain. Il a fait ses adieux au public sur Instagram : " Mes chers amis, je voulais juste vous signaler que le voyage de Cane prend fin dans l’épisode du jour des Feux de l’amour . Je voulais vous le dire depuis longtemps mais je ne savais pas comment le faire. Il y a 13 ans, j’ai débarqué dans l’une des séries les plus iconiques de la télévision et pour le rêveur australien que j’étais, à la recherche de quelque chose de plus grand que moi-même, je me suis senti chez moi", écrit celui qui a déjà d’autres projets sur le feu.