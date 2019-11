La saison 3 de La Casa de Papel avait surpris le public avec l’apparition de nouveaux personnages comme Palerme et Marseille.

Mais aussi de la nouvelle inspectrice - un peu garce - Alicia Sierra ou encore le footballeur Neymar en guest star. La saison 4 devrait également réserver son lot d’inattendus. "Je ne peux pas vous dire qui il y aura mais oui, il y aura d’autres personnages, assure Itziar Ituno. Je peux juste vous dire que mon rôle de Lisbonne sera encore plus important et va encore évoluer. Et j’ai adoré travailler avec les nouveaux acteurs comme Lukas Peros (Marseille)." Est-ce qu’un de ces nouveaux protagonistes des prochaines saisons portera le nom d’une ville belge ? "Non, rétorque-t-elle. Je suis désolée, il n’y aura pas de villes belges comme Bruxelles. Enfin, pas pour le moment…"