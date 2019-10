Alors que la saison 4 est attendue avec impatience par les fans de la saga des braqueurs madrilènes début 2020, la presse espagnole annonce déjà une saison 5 - et même 6 - sur Netflix ! Série la plus vue de tous les temps, La Casa de Papel semble donc être devenue le produit phare de la plateforme de streaming. Selon le site Formula TV, Netflix compte bel et bien sur deux saisons de plus et le tournage devrait débuter en 2020. Une rumeur avait également évoqué le départ d’Alvaro Morte (El Profesor) mais l’acteur a lui-même démenti l’information. Une soirée Carré de Papel, avec l’inspectrice Raquel Murillo en invité exceptionnelle, est même prévue le 31 octobre prochain au Carré de Willebroek. Concours à suivre très bientôt dans votre DH.