Ce beau gosse ibérique risque bien de faire exploser en éclats notre célèbre bande de braqueurs qui est en plein tournage de la toute dernière saison. En effet, Netflix et plus particulièrement le réalisateur de la série Alex Pina, a annoncé que la cinquième saison sera l'apothéose finale de la bande du Professor.

Mannequin à ses heures perdues pour des magazines féminins, Miguel Angel Silvestre n'est pas un inconnu du petit écran pour autant. Son sex appeal n'est d'ailleurs pas passé inaperçu auprès des fans de Casa de Papel et Netflix. En effet, l'acteur ibérique de 38 ans a déjà joué dans Ibiza sur Netflix ou encore la série très hot réalisée par les soeurs Wachowski et intitulée "Sense8" où il y incarnait Lito Rodríguez, une star de telenovela qui cache son homosexualité. Sans oublier son passage très remarqué dans la troisième saison de "Narcos" en Franklin Jurado.

Vu chez Almodovar

Si son rêve était de devenir joueur de tennis professionnel, le destin en a voulu autrement. En effet, suite à une blessure lors d'un tournoi, il a dû se reconvertir. L'homme s'est alors tourné vers la physiothérapie avant d'intégrer -grâce à sa tante- un cours de théâtre pour y faire de l'acting mais aussi de la danse moderne et de l'acrobatie. Petit à petit, et au-delà de ses nombreux prix de beauté (élu l'homme le plus sexy du monde en 2012 par le magazine Glamour, Mister Castellón en 2002 et égérie de la marque espagnole Springfield en 2017) ou d'interprétations glanés dans des séries espagnoles comme Velvet, Miguel Angel Silvestre s'est donc fait une place dans le cercle très fermé du petit et grand écran. Il a même été dirigé par Pedro Almodovar en 2013 dans Les Amants passagers.

Patrick Criado, moins connu chez nous

La seconde recrue de Casa de Papel se nomme Patrick Criado. Moins connu chez nous mais il a tout de même joué dans les films La gran familia española (film pour lequel il a été nommé meilleur espoir masculin aux Goyas), Todos están muertos et The Misfits Club ou encore les séries L'Aigle rouge et El Rey. Ce jeune comédien de 24 ans a d'ailleurs fait ses débuts en tant qu'acteur entre 8 et 10 ans comme il l'a confié dans une interview accordée à Cosmopolitan.