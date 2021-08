L’univers de la famille Addams lui colle tellement à la peau qu’il allait pratiquement de soi que Tim Burton s’intéresse, à un moment de sa carrière, aux histoires de Morticia, Gomez et de leur tribu plutôt étrange. Et, ce jour est, enfin, arrivé. Le célèbre cinéaste, à qui l’on doit Big Fish, Dumbo, Edward aux mains d’argent, Beetlejuice ou encore Charlie et la chocolaterie, est aux commandes de Wednesday (“Mercredi”), un énième reboot de licence qui prendra la forme d’une série pour Netflix. Celle-ci suivra les aventures de Mercredi devenue adulte.

Rien ne sert de préciser que si l’un des maîtres du septième art et la puissante plateforme allient leurs forces pour la première fois, ils n’hésiteront pas à mettre les petits plats dans les grands pour offrir au public une expérience de streaming qu’ils n’oublieront pas de sitôt.

Le ton est d’ailleurs déjà donné au niveau du casting puisqu’aux côtés de Luis Guzman (Code Black, Traffic) et Jenny Ortega (You), qui incarneront respectivement Gomez et Mercredi Addams, les abonnés de la plateforme retrouveront Catherine Zeta-Jones. L’actrice, oscarisée pour Chicago, vient d’être annoncée dans le rôle de Morticia Addams, la matriarche de la famille. C’est la première fois que la femme de Michael Douglas se glissera devant la caméra de Tim Burton qui n’a, cette fois-ci, étrangement pas choisit sa compagne, Helena Bonham Carter, pour incarner le personnage féminin fort de son film.

La Galloise s’ajoute à une longue lignée d’actrices ayant prêté leurs traits à la dame aux cheveux noirs et à la peau blanche comme un cachet d’aspirine, de Carolyn Jones à Charlize Theron en passant par Anjelica Huston, Daryl Hannah et Ellie Harvie. Qui sera élue la plus terrifiante des Morticia ? La réponse quand Wednesday aura posé ses valises sur Netflix.