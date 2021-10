Quand les gens la croisent dans la rue ou à l’épicerie du coin, fans de Plus Belle la vie ou pas, ils l’appellent “Blanche Marci”, “la maman de Johanna” ou encore “la femme de Franck”. Pour Cécile Hornus, qui fait partie du feuilleton de France 3 depuis près de 18 ans, c’est devenu une habitude. Elle fait partie du quotidien des téléspectateurs presque comme un membre de la famille. “Même s’ils ne regardent pas, ils nous ont vus passer à un moment donné. On nous reconnaît à la voix, même avec le masque”, nous explique-t-elle au Festival de Fiction TV de La Rochelle. “On accompagne les gens et eux nous accompagnent. Ce qu’on nous dit souvent, c’est que Plus Belle la vie est leur bouffée d’air frais, leur moment de détente.”