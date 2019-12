Séries Ces deux acteurs internationaux rejoignent le casting de la série "Dix Pour Cent" Patrick Laurent

Le succès de Dix pour cent attire manifestement de plus en plus de grands noms. Y compris venus de l’autre côté de l’Atlantique. Sigourney Weaver sera en effet à l’affiche de la quatrième saison de la série. Avec, on imagine, des références à Avatar , Alien ou Ghostbusters . Une autre pointure, française mais ayant fait aussi carrière à Hollywood, sera de la partie : Jean Reno. Tous deux rejoignent Franck Dubosc, Charlotte Gainsbourg, José Garcia, Sandrine Kiberlain, Mimie Mathy, Xavier Beauvois et l’ex-star de la NBA Tony Parker dans leur propre rôle. Et ce n’est pas tout : Anne Marivin et Stéphane Freiss vont tenir des rôles récurrents, elle en tant qu’agente plutôt retorse et lui comme directeur d’une agence concurrente à ASK. Un fameux casting.