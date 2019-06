Que la canicule rende insupportable tout effort loin de son fauteuil ou que le temps vire à l’orage, les abonnés à Netflix vont devoir trouver des prétextes météorologiques pour camper devant leur télé cet été. Car les séries événements ne vont pas manquer.

À commencer par la troisième saison de La Casa de Papel. Disponible dès le 19 juillet, elle ne se conclura que bien plus tard, dans une quatrième saison dont la date de diffusion n’a pas été précisée. Cette fois, le Professeur doit quitter sa retraite dorée pour tenter de libérer Rio, attrapé par la police. En détournant son attention par un braquage. Deux nouvelles recrues sont annoncées : Marseille et Palermo.

Stranger Thing S3 (le 4 juillet) et Orange is the New Black S7 (le 26 juillet) devraient aussi déchaîner les passions. Tout comme l’adaptation en série de Dark Crystal, Age of Resistance (30 août). Les curieux, eux, découvriront dès le 1er juillet la saga coréenne Designated survivor : 60 days, sur un homme politique bombardé président après un attentat qui élimine le gouvernement.