Après Suprêmes, un film retraçant le parcours de Joey Starr et Kool Shen, membres du groupe Suprême NTM, c’est la série qui va voir le jour. Coproduite par ARTE et Netflix, celle-ci raconte l’émergence du hip-hop du début des années 80 à travers le destin des deux rappeurs. Melvin Boomer incarnera Joey Starr et Anthony Bajon (Jeux d’influence, La Prière, Rodin), lui, jouera le rôle de Kool Shen.

Pour sa première série française, Disney + s’intéresse à une affaire qui a fait grand bruit en France dans les années 80, celle de Malik Oussekine, un étudiant franco-algérien tombé, en 1986, sous les coups des policiers lors de manifestations contre la loi Devaquet. Au casting principal, deux têtes connues : Sayyid el Alami (Messiah) dans le rôle de Malik Oussekine et Kad Merad dans celui de Maître George Kiejman, l’avocat de famille.