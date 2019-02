"Barry" a failli être "Ross".





"J'ai passé le casting pour les rôles de Ross Geller et Chandler Bing. Je suis revenu plusieurs fois et ils ont réalisé que le rôle de Ross était pour moi. Je faisais des tests pour la série. A la dernière minute, ils m'ont dit qu'ils auditionnaient un tout dernier gars. C'était David Schwimmer", indique Mitchell Whitfield qui finalement jouera le rôle de Barry Farber, l'ex-fiancé de Rachel, et n'est apparu que dans 6 épisodes.