L’actrice de 51 ans a annoncé son départ dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. Selon elle, son personnage, Laurence Moiret, manquait d’intrigues. Il était donc temps de partir. "Les histoires autour de mon personnage ne se renouvelaient pas assez. J’étais absente un peu trop souvent, donc avec la production on a décidé d’un commun accord que j’allais arrêter DNA", explique-t-elle. Il faut dire que depuis sa sortie de prison, l’ancienne juge d’instruction se faisait de plus en plus rare à l’écran. "Vous ne me reverrez plus dans Demain nous appartient. Vous allez me manquer et j’espère partir pour de nouvelles aventures où on va se revoir à travers l’écran, mais d’une nouvelle façon. C’est comme ça, c’est la vie des feuilletons. J’ai passé un très bon moment. Maintenant, je passe à autre chose", continue la comédienne qui compte se lancer dans la chanson.