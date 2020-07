Donia Eden, alias Chemsa, a en effet annoncé la nouvelle à Télé Star. L’intrigue autour de son personnage (et son faux couple avec le capitaine Karim Saeed, car la jolie brune fait partie du programme des témoins protégés) va se terminer prochainement et Donia Eden n’apparaîtra plus à l’écran. "Dès le départ, j’avais dit que je ne resterais pas, mais comme le duo avec Samy Gharbi fonctionnait bien, on nous a écrit une belle intrigue qui va s’achever cet été."