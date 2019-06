Notée 9,7/10 sur IMDb, l'équivalent d'AlloCiné aux Etats-Unis, base de données en ligne sur le cinéma ultra consultée par les fans du septième art, "Chernobyl" dépasse la série culte "Breaking Bad" mais aussi "Game of Thrones", dont la dernière saison est très controversée.Cette mini-série de cinq épisodes retrace la catastrophe nucléaire ayant eu lieu en 1986 dans la centrale de Tchernobyl, en Union soviétique. Dans le top 10 des séries les plus populaires selon un classement publié par la plateforme, six sont signées HBO, ce qui démontre une certaine forme de suprématie de la chaîne.