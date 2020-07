Un an après le reboot non officiel, la célèbre poupée serial killer (tueuse en série) va faire son retour sur nos petits écrans sous la houlette de Don Mancini, le cocréateur initial du premier film Chucky. Initialement prévue en 2020, la série - adaptée des sept films sortis entre 1988 et 2017 - verra finalement le jour en 2021 sur SyFy et USA Network. Mais la date précise reste encore inconnue, même si le créateur vient de dévoiler les toutes premières images de la série sous le titre Un vieil ami. Quant à l’acteur Brad Dourif, voix officielle de la poupée horrifique, il est également de cette nouvelle partie assassine.

Le pitch en quelques mots ? "Une poupée Chucky surgit du passé dans un vide-greniers et une ville idyllique américaine est plongée dans le chaos. Une série de meurtres horribles commence à exposer les hypocrisies et les secrets de la cité. Dans le même temps, l’arrivée d’ennemis et d’alliés du passé menace de révéler ce que cachent ces meurtres et les origines de la poupée démoniaque."

Titrée Child’s Play en VO (Jeux d’enfant), cette saga a connu toutes les déclinaisons possibles, allant de La Fiancée de Chucky au F ils de Chucky en passant par La Malédiction de Chucky. Une franchise au succès disparate mais classée parmi les slasher movies (Black Christmas, Vendredi 13, etc.) de renom lancés dans les années 70.