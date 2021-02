C’est une belle aventure qui se termine pour Profilage. Après dix saisons, la série policière prend fin sur TF1. Un arrêt anticipé quand on sait qu’une onzième saison avait été commandée par la première chaîne. Peu convaincue par son scénario, cette dernière a toutefois préféré tout arrêter afin d’éviter de faire la saison de trop. C’est Philippe Bas, son acteur principal, qui a annoncé la mauvaise nouvelle sur les réseaux sociaux : "La page s’est tournée. C’était une très belle aventure qui m’a apporté bien plus que je ne l’aurais imaginé. Merci, merci, merci… À vous, à toutes les équipes, et à toutes celles et ceux qui ont fait cette aventure. À très vite. ❤️ #Profilage", écrit celui qui a incarné le commandant Thomas Rocher pendant huit saisons.

Des audiences en baisse, un casting trop souvent modifié

Comme Alice Nevers, série policière qui s’est terminée après 18 saisons, Profilage souffrait d’une baisse d’audience. Il faut dire que la fiction a dû essuyer plusieurs coups. D’abord le départ très médiatisé d’Odile Vuillemin, ancienne star de la série et interprète de la psycho-criminologue Chloé Saint-Laurent pendant 6 saisons. Juliette Roudet, dont le personnage d’Adèle Delettre est devenu récurrent au départ d’Odile Vuillemin, a, elle aussi, pris le large au terme de la saison 9. Un autre coup dur pour la série…

Pour sa dixième saison, diffusée l’année dernière sur TF1, la série s’était pourtant donné un souffle nouveau avec l’arrivée de Tamara Marthe, alias Shy’m, dans la peau de la nouvelle psycho-criminologue Elisa Bergman. Malheureusement pour la chanteuse, qui y faisait ses premiers pas remarqués en tant qu’actrice, l’aventure a été de courte durée…