Lucie Lucas, alias Clem dans la série éponyme, a le cœur retourné en découvrant les images d’incendie en Amazonie.

Et elle tient à le faire savoir : "Nous ne pourrons pas survivre, sans air pur, sans eau potable et sans un climat clément. Point. Nous sommes vraiment notre pire ennemi. Même s’il est trop tard pour éviter la catastrophe, il n’est pas trop tard pour limiter les dégâts. Nous pouvons continuer à nous renseigner, à agir dans notre quotidien, changer notre façon de consommer en achetant aux entreprises qui le méritent et en boycottant celles qui sacrifient tout sur l’hôtel du profit, signer des pétitions, marcher ensemble pour protester, voter, nous présenter aux élections municipales, pratiquer la désobéissance civile, partager les uns avec les autres…"

À méditer.