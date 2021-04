Onze ans. La longévité de Clem impressionne. Avec son pitch de base, c’est-à-dire l’histoire de la jeune fille devenue mère à seulement 16 ans, on ne donnait pas plus qu’une ou deux saisons à la série de TF1. Pourtant, la chaîne privée a réussi à faire des aventures de Clémentine Boissier, alias Clem, une véritable valeur sûre auprès de ses téléspectateurs qui en redemandent encore et toujours.

De rebondissements en rebondissements, la série portée par Lucie Lucas a réussi à tenir ses fidèles en haleine. Même en changeant presque de registre, lors des deux dernières saisons. Beaucoup plus sombres et dramatiques, celles-ci ont donné lieu à de nombreux départs tels que celui de Victoria Abril et d’Elodie Fontan, respectivement interprètes de la mère et de la meilleure amie de Clem. La série a également pris un tout autre tournant en plongeant son héroïne dans le coma pendant six longues années et en reprenant l’histoire au moment où elle a enfin rouvert les yeux.

Ce changement de cap et les adieux de personnages phares ont déstabilisé et, certainement, attristé les fans de la série. Mais, sans pour autant leur enlever l’envie de continuer à suivre les aventures de la jeune femme et de ses proches.

La série retrouve son ADN initial

Afin de surprendre encore un peu les téléspectateurs, Clem revient toutefois à ses fondamentaux dans la onzième saison qui démarre ce jeudi sur La Une. La série retrouve une certaine légèreté avec beaucoup plus de feel good et des scènes cocasses. "On va revenir à quelque chose de plus dans l’ADN initial de la série. Avec beaucoup plus de place au décalage et à la comédie, sans être dans la farce", déclarait, il y a quelques mois, Vanessa Clément, productrice artistique de Clem, à Allociné.

Comme à son habitude, Clem va toutefois continuer à évoquer des sujets, parfois délicats, qui trouvent leur écho dans notre société. Cette saison s’ouvre d’ailleurs sur un événement qui va bouleverser une bonne partie des personnages de la série et les replonger dans leurs souvenirs…

Un nouveau personnage

Son licenciement et sa rupture avec Fred laissés derrière elle, Clem prend un nouveau départ et se retrouve assistante juridique au sein du cabinet d’avocats de Nathalie, interprétée par Cristiana Reali.

Son chemin va également croiser celui de Mathieu Colina, un ténor du barreau spécialisé dans le droit des pères. "Il revient à Cheynouville pour une mystérieuse raison. Dans un jeu de chien et chat, Mathieu et Clem vont d’abord s’affronter à la barre dans une affaire de divorce avant de devenir rapidement indispensables l’un à l’autre", communique TF1 au sujet de ce nouveau personnage incarné par Loup-Denis Elion, comédien bien connu du petit écran pour avoir joué le rôle de Cédric dans Scène de ménages sur M6 (RTL-TVI chez nous).

Certains pourraient voir en certaines des intrigues de cette nouvelle saison une belle façon de boucler la boucle. D’autres, au contraire, pourraient y voir une manière de repartir de plus belle. Il faut que quand il s’agit de Clem, on n’est jamais au bout de nos surprises…