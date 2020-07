Après Into the night, une deuxième création belge débarque sur la plateforme de streaming.

Alors qu’ Into the night , la première série belge de Netflix, vient d’être renouvelée pour une deuxième saison, on apprend qu’une nouvelle production noir-jaune-rouge verra bientôt le jour sur la plateforme de streaming. Intitulée Terre, cette série de huit épisodes sera réalisée par Mathieu Mortelmans ( Unité 42 ) et les Belges Adil El Arbi et Bilall Fallah, connus pour avoir été derrière la caméra du troisième volet de Bad Boys avec Martin Lawrence et Will Smith à Hollywood.

Le pitch ? " Lorsqu’un musulman meurt en Belgique, sa famille doit faire face à un dilemme : "Allons-nous l’enterrer ici ou allons-nous honorer ses dernières volontés et le ramener là où il est né ?" Le jeune Ishmael "Smile" Boulasmoum, qui hérite avec sa sœur de l’entreprise de rapatriement de leur père, trouve une solution : et si nous ramenions de la terre du Maroc pour y enterrer notre mort ? Lançons une entreprise spécialisée dans la terre ! Sans même le réaliser, ils ouvrent le "cercueil" de Pandor e. "

Au casting, on retrouve plusieurs comédiens flamands comme Yassine Ouaich ( GR5 ), Charlotte De Bruyne ( De Twaalf ) mais également Mourade Zeguendi, connu pour avoir tourné dans Dikkenek et dans la série humoristique Champion sur La Deux.

Il faudra toutefois attendre six mois après sa diffusion sur la chaîne flamande VIER pour voir la série débarquer sur Telenet et Netflix.