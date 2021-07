Les années passent et les séries prennent de plus en plus d’importance sur la télévision linéaire. En format court ou long, à caractère feuilletonnant ou non, il y en a désormais pour tous les goûts et tous les âges sur les deux grandes chaînes belges et sur leur plateforme. Le succès de chacune des fictions diffusées sur le petit écran n’est toutefois pas toujours garanti. Celui-ci est le fruit de longues heures de visionnage, d’une bonne connaissance du média auquel elles sont destinées, d’une certaine expérience, d’une réflexion stratégique mais également d’une part de chance.

Laurent Bastin, responsable des acquisitions chez RTL Belgium, et Sylvie Jason, son pendant ertébéen, œuvrent chaque jour à tenter de sélectionner au mieux les séries qui titilleront la curiosité des téléspectateurs et les pousseront à s’installer face à leur écran pour en visionner les épisodes. “Un super job ? J’avoue !”, lance Laurent Bastin qui, comme sa consœur, est donc une sorte de prescripteur à l’origine des séries que les Belges consommeront pendant toute une saison sur la télévision linaire

(...)