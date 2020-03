Alors que le nombre de visionnages a explosé depuis le début de l'épidémie du Coronavirus, le film Contagion de Steven Soderbergh a disparu du catalogue Netflix.

L'épidémie de coronavirus chamboule les agendas: concerts reportés, événements sportifs annulés, fermeture temporaire d'écoles, tournages de film postposés et mise en quarantaine pour certaines personnes.

L'apparition et la propagation du Covid-19 a également une conséquence plus inattendue: le regain d’intérêt pour le film catastrophe Contagion de Steven Soderbergh. Ce dernier a récemment disparu du catalogue Netflix et de nombreux internautes s'en sont étonnés sur Twitter. Le film de 2011 est toutefois toujours disponible sur iTunes.

D'après les informations d'autres médias, la disparition de Contagion du catalogue de Netflix n'a rien à voir avec le coronavirus et sa progression. La multinationale américaine n'aurait tout simplement plus le droit de proposer le film à ses utilisateurs. La date d'entrée du film dans son catalogue était fixée le 15 février 2019 et celle de sortie le 15 février 2020. Mauvais timing pour Netflix.