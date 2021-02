On ne se rend pas toujours compte à quel point les plateformes de streaming influencent notre mode de vie. Et pas seulement dans la manière de "consommer" des fictions, en "binge watching" quand, où et comment on le veut.

Plus encore qu’à la grande époque (?) des Dallas, Dynastie et autres feuilletons que tout le monde semblait regarder, la vision intensive sur les plateformes, associée aux commentaires des fan-clubs sur les réseaux sociaux, fait des séries des phénomènes de mode aussitôt exploités commercialement...