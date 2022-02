La nouvelle fait l'effet d'une bombe. Ce matin,annonce qu'après 17 ans d'existence et quelque 4500 épisodes,devrait s'éteindre sur France 3. Le feuilleton qui raconte quotidiennement les aventures des habitants du Mistral ne rempilera pas pour une saison supplémentaire. Contactés par Puremédias, la production de la série n'aurait pas tenu à faire de commentaires.

La raison de ce passage à la trappe serait à trouver dans les audiences peu satisfaisantes de ces dernières années. Après avoir longtemps été une valeur sûre de la troisième chaîne, Plus belle la vie était un peu en perte de vitesse. En 2018, le feuilleton, qui rassemblait, bien souvent, 4 millions de téléspectateurs devant leur petit écran, a perdu plus d'un million de ses fidèles. Et les chiffres ne font que chuter avec une moyenne de 2,6 millions de téléspectateurs depuis la rentrée 2021.

Lancé en 2004, Plus belle la vie a ouvert la voie à d'autres feuilletons du genre. D'abord Demain nous appartient avec Ingrid Chauvin sur TF1, ensuite Un si grand soleil, sur France 2, et, enfin, Ici tout commence, encore sur TF1. De lourds concurrents se sont donc installés dans la case de l'access prime time et ont, peu à peu, fait de l'ombre à la série.

Un tremplin pour de nombreux acteurs

Contrairement aux feuilletons de l'époque qui étiquetaient leurs comédiens et bien que le rythme des tournages soit intense, Plus Belle la vie a réussi à donner un coup de boost à plusieurs de ses acteurs phares. Le cas le plus marquant est sans doute celui de Laetitia Milot. Révélée dans la série où elle campait le personnage de Mélanie Rinato, la comédienne a ensuite quitté temporairement le Mistral pour s'adonner à d'autres activités, de sa participation à Danse avec les stars à l'écriture de romans en passant par plusieurs apparitions notables dans des séries et téléfilms (On se retrouvera, La vengeance aux yeux clairs, Coup de foudre à Bora Bora, Olivia, etc.). Très vite, la jeune femme est devenue l'une des actrices françaises les plus bankables du moment.

D'autres acteurs ont également connu le succès après leur passage dans Plus Belle la vie. On pense à Dounia Coesens, actuellement à l'affiche du Doc et le Véto aux côtés de Michel Cymes ou encore Fabienne Carat qui a rejoint l'équipe de Section de recherches deux ans avant la fin de la série sur TF1.