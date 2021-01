L’année 2020 a mis en lumière plusieurs pépites de notre plat pays. Et du jamais-vu. On pense à Into the night, première série belge Netflix Original (dont une deuxième saison a d’ores et déjà été commandée), ou encore Invisible, première série fantastique de la RTBF qui s’est terminée mi-décembre sur La Une avec des audiences satisfaisantes mais pas extraordinaires.