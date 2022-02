© YOUTUBE

Pour porter cette série, deux stars hollywoodiennes : Sean Penn et Julia Roberts. Les célèbres acteurs interprètent respectivement le fidèle procureur général de Richard Nixon, John Mitchell, et sa femme Martha Mitchell, dénonciatrice du Watergate qui se retrouve au coeur du récit. Cette dernière est "une improbable lanceuse d’alerte qui est la première personne à faire éclater le scandale et qui finit par faire l’objet d’une vicieuse campagne de diffamation de la Maison Blanche, menée en partie par son propre mari, le procureur général John Mitchell", explique Robbie Pickering, créateur, producteur exécutif et showrunner de Gaslit détaille dans un communiqué. "L’objectif de ce projet a toujours été d’apporter une réelle humanité à ce scandale, continue-t-il. L’histoire devient ainsi beaucoup plus riche et plus proche de la réalité que les drames politiques classiques sur cette période, et bien souvent axés sur les hommes. J’ai hâte que les spectateurs découvrent les performances extraordinaires de ce casting remarquable, mené par Julia Roberts, et qui prend vie dans cette histoire palpitante, plus étrangère que la fiction, de mariage, d’amour, de trahison et, finalement, d’espoir."

Sortie il y a peu, la bande-annonce de la série dévoile les premières images du couple. Julia Roberts y apparait vieillie tandis que Sean Penn est à peine reconnaissable avec le crâne dégarni, les cheveux blanc et des kilos en trop.

© YOUTUBE

Son ultimatum lors du tournage

Le tournage de Gaslit n'a pas été un long fleuve tranquille. En juillet dernier, Sean Penn avait, en effet, décidé de ne plus se rendre sur le plateau tant que tous les acteurs et membres de l'équipe qui travaillent à proximité n'étaient pas vaccinées contre le Covid-19, rapportait Deadline. La star de Mystic River a même proposé de prendre en charge l'entièreté des frais de vaccination via CORE (Community Organized Relief Effort), son organisation à but non lucratif qui, créée en 2010 suite au tremblement de terre à Haïti, a déjà financé des millions de tests et de vaccins.

Invité sur le plateau de CNN en août dernier, l'acteur n'avait pas caché son opinion concernant les anti-vax: "Vous ne pouvez pas vous promener en pointant un pistolet sur le visage de quelqu’un, ce qui est le cas lorsque les gens ne sont pas vaccinés", a-t-il déclaré. "Je crois vraiment que tout le monde devrait se faire vacciner. (…) Cela devrait être obligatoire, comme d’allumer ses phares en voiture la nuit."