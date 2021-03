Voici deux ans, à la surprise générale, la Fox annonçait la prolongation des Simpson pour deux nouvelles saisons, et dans l'esprit de tous, il s'agissait clairement du chant du cygne. Lourde erreur: la jaune famille en a profité pour reprendre du poil de la bête et augmenter ses audiences de 146 % sur Disney+ par rapport aux diffusions sur les télévisions classiques.

Résultat: les descriptions au vitriol du microcosme de Springfield vont encore allonger leur record de longévité de deux ans de plus, ce qui devrait la porter à 757 épisodes au total. Avec ce commentaire d'Homer Simpson dans le communiqué de presse: "Wou Hou! Avec un peu de chance, le show sera bientôt plus âgé que moi."

“Original, brillant, outrageusement drôle, prophétique, il n'existe pas assez de qualificatifs pour décrire le génie de cette comédie qui continue d'amuser les téléspectateurs de tout âge", à déclaré la présidente du département Entertainment de Walt Disney Television, Dana Walden. “Jim Brooks, Matt Groening et Al Jean dirigent une équipe all stars qui place la barre si haut et la franchit à chaque épisode spectaculaire. Au nom du studio et des millions de fans des Simpon autour du monde, je voudrais remercier nos partenaires de la Fox pour ce jour vraiment formidable."

Matt Groening, le créateur de la série, en a profité pour faire une annonce délirante, bien dans le style d'humour des Simpson: "Tout le monde, chez les Simpson, est excité d'être renouvelé une fois encore, et nous sommes en train de réserver plein de grandes surprises pour l'occasion. Homer va perdre un cheveu, Milhouse va porter des lentilles de contact et Bart célébrera son dixième anniversaire pour la trente-troisième fois."

Voilà qui promet.