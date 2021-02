A l'écran comme dans la vie, Salma Hayek prend toujours un malin plaisir à ajouter un grain de folie dans tout ce qu'elle entreprend. Et ce sera encore le cas avec la série qu'elle va produire pour HBO Max. Il s'agira en effet d'une adaptation du roman de Leslie Lehr (qui coproduira la saga),, qu'on pourrait traduire par "La vie d'un sein - Comment l'obsession de l'Amérique m'a façonnée.. et vous aussi".

L'histoire tournera autour d'une quadragénaire en crise, Leslie, dont la vie est complètement remise en cause par un cancer et dont les seins se mettent à lui parler, l'obligeant à entretenir une relation différente avec son corps, à repenser son mode de vie mais aussi à mieux se rendre compte du regard des hommes sur les femmes.

"Nous sommes si reconnaissantes que HBO Max ait fait preuve d'autant de perspicacité et d'audace pour développer cette série avec nous, a précisé Salma Hayek. Dans A Boob's Life, nous nous servons des seins comme métaphores du jugement constant que les femmes subissent, créant un sentiment collectif que quoi que nous fassions, ce n'est jamais assez. Dans cette série, nous donnons une voix aux seins et cela nous entraîne dans la vie d'une femme d'un point de vue unique que, souvent, nous n'avons pas le courage de regarder."

Cynthia Mort, la créatrice de Tell Me You Love Me, aussi connue pour ses scénarios pour les séries Roseanne ou Will and Grace, sera la showrunneuse et prendra en charge de l'écriture des scripts. Le casting n'a pas été dévoilé, ni la date de projection. Mais à coup sûr, cette série est amenée à faire énormément parler d'elle.