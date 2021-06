Avec Jaime Lorente, Darco Peric était très certainement l’une des personnalités les plus attendues du 60e Festival de télévision de Monte-Carlo, qui s’est déroulé du 18 au 22 juin dernier sur le Rocher. Installés au pied du tapis rouge, les fans attendaient impatiemment que l’interprète d’Helsinki dans La Casa de Papel se dirige vers eux pour se prêter au jeu des dédicaces et/ou des selfies.



" L’amour des fans, c’est ce qu’il y a de plus merveilleux. Cette année est toutefois plus calme que les précédentes, avant pandémie ", explique Darko Peric qui est, lors des interviews, resté très discret quant à la suite de la série espagnole à succès attendue le 3 septembre prochain sur Netflix. "Je ne peux rien dévoiler. Il n’y a plus que deux mois à attendre pour découvrir la nouvelle saison. Je ne voudrais pas gâcher votre plaisir. Attendez et vous verrez ce qu’il s’y passera."