Daryl Dixon – Norman Reedus à la ville – se bat contre les zombies depuis plus de dix ans. Et ça l’amuse toujours autant.

Depuis plus de dix ans, les zombies de "The Walking Dead" le craignent, le redoutent ! L’homme est un rebelle. Un résilient. Il s’appelle Daryl Dixon et à chaque fois que des morts-vivants lui ont cherché des noises, avec les flèches de son arbalète – et pas seulement – le lascar les a envoyés ad patres. Sans espoir de retour. Un aller simple pour l’enfer. Daryl, c’est Norman Reedus qui l’incarne. Grâce à ce rôle, l’acteur est devenu une star. Au cours de cet entretien, vous ne saurez pas comment le beau gosse au look grunge a percé le cœur de Diane Kruger. Secret-défense. Par contre, quand il s’agit de raconter des anecdotes sur sa vie, son œuvre, son travail ou bien encore son chat, la parole se libère !