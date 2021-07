David Brécourt ("Sous le soleil"): “Je ne comprends pas pourquoi je ne tourne plus…” SériesVidéo Aurélie Parisi

L'interprète de l'inoubliable Baptiste Mondino pense que la série française lui a laissé un handicap. “Baptiste ! Baptiste !” Lorsque les fans aperçoivent David Brécourt sur le tapis rouge du 60e Festival de Télévision de Monte-Carlo, le prénom de ce dernier dans Sous le soleil refait surface, comme s’il n’avait jamais quitté les mémoires. C’est d’ailleurs en tant qu’ancien visage phare de la série française des années 2000 que le comédien de 56 ans est annoncé à l’événement monégasque. “C’est touchant de voir que j’ai marqué tous ces gens dans cette série et qu’ils ont encore envie de me voir”, déclare David Brécourt qui garde un “très bon souvenir” des tournages aux côtés de Bénédicte Delmas et Tonya Kinzinger. Interview.