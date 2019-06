Il incarne Jim Hopper, le shérif d’Hawkins et le père adoptif de la teenago-extraterrestre Eleven (Millie Bobbie Brown) dans la série culte de Netflix Stranger things. À 44 ans, grâce à ce rôle, David Harbour a pu acquérir une notoriété sur le tard. Rencontre avec un survivant… On va débuter cette interview par une question amusante et un peu décalée.

Quelle est la chose la plus étrange que David Harbour ait pu vivre lorsqu’il était enfant ou ado ?

"J’adore cette question car on ne l’a jamais posée ! Je ne dirais pas étrange cependant mais plutôt effrayante. Quand j’étais enfant, j’ai vu Les Dents de la mer de Steven Spielberg. Ce film, il m’a littéralement traumatisé. Probablement parce que je l’ai vu trop jeune ! Un dimanche, j’ai fait du catamaran avec mon père du côté de Key West en Floride. Nous allions très vite car le vent était très puissant ! Soudain, le bateau a chaviré et mon père et moi nous nous sommes retrouvés dans l’eau. Une eau profonde et pas si chaude que ça. J’ai vu le bateau s’éloigner petit à petit. Mon père a alors dit : ‘Il faut que je te laisse ! Si je ne nage pas au plus vite vers le bateau, nous sommes dans le pétrin !’ Seul, j’ai alors commencé à m’imaginer qu’il y avait 100 000 requins sous mes pieds. Bien sûr, il n’y avait pas de requins. Rien. C’était juste une hallucination ! Sauf que moi, je croyais vraiment que j’allais me faire croquer ! J’avais dix ans ! Fort heureusement mon père a réussi à rejoindre l’embarcation ! Quelle journée !"

(...)