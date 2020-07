En juin dernier, Netflix a mis en ligne le dernier chapitre de la série allemande. Attention Spoilers!

L’année qui a séparé la deuxième de la troisième saison de Dark a semblé être une éternité pour tous les fans de la série allemande. Pour rester à jour en attendant l’instant T, certains ont scrupuleusement étudié les deux premiers chapitres, calepin et stylo à la main afin de pouvoir en sortir un arbre généalogique qui rendrait l’histoire des habitants de Winden plus claire… Enfin, c’est ce qu’ils pensaient…

Alors qu’on ne s’en sortait déjà pas avec les voyages dans le temps qui transportaient les personnages dans le passé, le présent et le futur, la fin de la deuxième saison de Dark a ajouté un élément supplémentaire à l’équation : outre les voyages dans le temps, les habitants de Winden peuvent désormais voyager d’un monde à l’autre. Aïe aïe… À ce moment précis, bon nombre de cerveaux ont surchauffé. Quoi ? Un autre monde ? Ce n’était pas déjà assez difficile à suivre ? Mais, le fan de Dark aime la difficulté. Une fois deux saisons ingurgitées, il ne fallait pas passer à côté de la troisième et dernière disponible depuis le 27 juin sur Netflix.

L’amour du Jonas du premier monde et de la Martha du deuxième monde a créé un nœud qu’Adam, le Jonas du futur, veut détruire, et qu’Eva, une version plus vieille de Martha veut maintenir. On apprend alors que ces deux mondes ne sont que le fruit d’une machine à remonter le temps que l’horloger H.G. Tannhaus a créé pour sauver son fils et sa famille d’un tragique accident de voiture. Il existe donc troisième monde, l’original, à la base de tout. Martha et Jonas vont tout faire pour éviter à l’horloger d’avoir envie de remonter le temps et d’ainsi créer sa machine…

Un passage vers une saison 4 ?

Pour éviter à ses abonnés de se lasser, Netflix entend privilégier les séries à trois saisons. Ce qui est normalement le cas de Dark. “Nous savions que nous voulions faire trois saisons, et nous avions élaboré une structure générale, au cas où la série serait un succès. Puisqu’elle a trouvé son public, nous avons désormais une idée précise de la suite des événements. Nous savons même exactement quel sera le dernier plan de l’ultime épisode, à la fin de la saison 3”, avait déclaré Baran bo Odar, le créateur de la série, à Télérama.

Certains indices présents dans cette fameuse scène finale nous laissent toutefois penser le contraire. Alors qu’ils se retrouvent autour d’une table, les habitants de Winden qui ont réellement existé sans les voyages dans le temps sont confrontés à une panne de courant. Hannah a une sensation de déjà-vu et explique avoir rêvé de l’apocalypse. Enceinte, elle annonce également vouloir appeler son enfant Jonas, comme dans l’un des mondes parallèles.

Ce final laisse-t-il le passage ouvert à une saison supplémentaire ou met-il fin au monde sombre mais palpitant de Dark une bonne fois pour toutes ? Les fans de la série ont, en tout cas, l’espoir de la voir revenir sur Netflix…