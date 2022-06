Rendez-vous annuel du monde des séries, le Festival de Télévision de Monte-Carlo entamera sa 61e édition ce vendredi au Grimaldi Forum. Pendant cinq jours, les stars du monde entier iront à la rencontre du public et des journalistes. Dès 19 heures, la cérémonie d’ouverture, présentée par Amandine Petit, Miss France 2021, et l’humoriste Eric Antoine, donnera le coup d’envoi du festival qui sera rythmé par des séances de dédicaces, des conférences, des projections et des soirées à thème.

Retour des peoples américains

Cette édition est marquée par le grand retour des personnalités américaines qui avaient déserté l’événement l’année dernière à cause des mesures sanitaires. Parmi les célébrités attendues, on retrouve Jason Priestley, éternel Brandon Walsh de "Beverly Hills 90210", Jane Seymour, visage phare de "Dr Quinn, femme médecin", ou encore David Hasselhoff, star d’"Alerte à Malibu" et "K2000" qui vient présenter "Ze Network", une nouvelle série dans laquelle il incarne son propre rôle.

Taylor Kinney ("Chicago Fire"), Eric Winter ("The Rookie"), Marlyne Barrett ("Chicago Med"), Hill Harper et Paige Spara ("The Good Doctor") seront également de la partie.

Comme chaque année, les soaps américains seront également représentés par quelques uns des membres de leur casting. Jacqueline MacInnes Wood, Tanner Novlan, Hill Harper et Kaye Thorsten viendront faire la promotion d’ "Amour, gloire et beauté" tandis que Melissa Ordway et Jason Thompson feront le voyage depuis "Genoa City" pour le plus grand plaisir des fans des "Feux de l’Amour".

Toujours très sollicités, les acteurs français de "Plus belle la vie", "Demain nous appartient", "Ici tout commence", "Un si grand soleil" ou encore "Scènes de ménage". participeront à nouveau aux festivités.

"Last Light", "The Terminal List", etc. : Les nouveaux grands rendez-vous

Matthew Fox ("Lost") et Joanne Froggatt ("Downton Abbey") viendront présenter "Last Light" en avant-première. La série raconte l’histoire d’Andy Yeats (Matthew Fox), un pétrochimiste qui réalise, lors d’un voyage d’affaires au Moyen-Orient, que quelque chose de suspect empêche l’approvisionnement en pétrole de la planète entière. Si la situation n’est pas rapidement rétablie, le monde peut basculer dans le chaos.

Taylor Kitsch ("Battleship") présentera, lui, "The Terminal List", nouvelle série dont la sortie est prévue cette année sur Amazon Prime Video. Portée par Chris Pratt, celle-ci relate l’histoire d’un ancien Navy SEAL qui, seul survivant d’une mission, est hanté par des souvenirs contradictoires et flous. Très vite, il se rendra compte qu’une organisation puissante et obscure est à ses trousses.

Déjà diffusée sur France 2 et disponible sur Auvio, "The Tourist", nouvelle mini-série avec Jamie Dornan (Cinquante nuances de Grey) qui raconte l’histoire d’un homme qui est à la recherche de son identité après avoir perdu la mémoire, sera représentée par Danielle MacDonald .

Invité très attendu de cette édition, Jean Reno présentera "A Private Affair", série d’investigation espagnole dans laquelle il détient le premier rôle aux côtés de Aura Garrido, mais également "All those things we never said", série adaptée du roman "Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites" de Marc Levy.

Durant toute la durée du festival, les séries en compétition présentées seront analysées par Neal McDonough ("Desperate Housewives", "Suits : avocats sur mesure"), président du jury fiction, et son équipe dans laquelle on retrouve notamment Darko Peric ("La Casa de Papel"), Adriana Karembeu ou encore Joséphine Jobert ("Foudre", "Meurtre au Paradis"). Les lauréats de cette édition seront dévoilés et récompensés lors de la cérémonie de clôture qui aura lieu le 21 juin au Grimaldi Forum.