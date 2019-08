Le 19 juillet dernier, Netflix rendait disponible la troisième saison de La Casa de Papel, un rendez-vous très attendu dans le monde entier par les fans de la série espagnole. "Je ne peux pas vous dire grand-chose concernant cette troisième saison. Tout ce que je peux dire pour le moment, c’est que j’ai été bluffé par le travail réalisé sur cette saison, par les moyens mis en œuvre et par la qualité de ces derniers. On ne vous décevra pas", nous expliquait, en juin dernier, Pedro Alonso, alias Berlin, au Festival de Télévision de Monte-Carlo.

Celui qui a trouvé la mort à la fin de la deuxième saison n’avait pas tort. De retour sur la plateforme, après un an d’absence, La Casa de Papel a, à nouveau, bluffé son public. Et cela, aux quatre coins du monde ! En effet, généralement discrète concernant les audiences de ses programmes, Netflix a récemment communiqué que la troisième saison de La Casa de Papel avait touché 34 355 956 foyers à travers le monde lors de sa première semaine de diffusion. Un record pour une série non anglophone de la plateforme de streaming, indique Variety. Il s’agit également du meilleur démarrage toutes langues confondues dans plusieurs pays tels que l’Espagne, la France ou encore l’Italie.

Selon Diego Avalos, directeur des contenus originaux de la plateforme en Espagne, 70 % des foyers auraient d’ailleurs regardé la troisième saison de huit épisodes dans leur intégralité. Peut-être en binge-waching, c’est-à-dire d’une traite. Rappelons que Netflix compte aujourd’hui environ 152 millions de clients à travers le monde.

Au niveau international, La Casa de Papel ne bat toutefois pas les 40,7 millions de foyers touchés en moins d’une semaine par la troisième saison de Stranger Things, disponible sur Netflix depuis le 4 juillet dernier.

Bientôt une 4e saison

Alors que la troisième saison de La Casa de Papel bat son plein sur Netflix, on apprend que le quatrième chapitre de la série, dont le tournage se termine à la fin du mois d’août, pourrait arriver plus tôt que prévu et peut-être avant la fin de cette année.