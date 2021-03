La folie Star Wars débouche parfois sur des situations extraordinaires. Voire sur des moments de douce folie qui font finalement du bien à tout le monde

On ne sait pas trop ce qui est passé par la tête de fans russes qui ont organisé un "fund raising" afin de récolter les 10.000 dollars nécessaires à la construction d'une réplique du vaisseau de Mando, le Razor Crest. L'instigateur du projet, Aïaal Fiodorov, a aussi vendu sa voiture et mis toutes ses économies dans cette entreprise. Une fois la somme réunie, pendant trois mois, ses amis et lui ont consacré tout leur temps à assembler des traverses en bois ou en métal, des panneaux de fibre de verre et de la mousse, afin d'obtenir un résultat bluffant.

Même l'intérieur est soigné, avec un siège pour Baby Yoda ainsi qu'une rampe d'accès rien que pour lui. "On était très motivés pour le construire, a expliqué Aïaal Fiodorov. Comme si nous étions à l'intérieur de la série et que nous reconstruisions le vaisseau. C'est la seule reproduction de vaisseau de ce genre dans le monde". Tous les éléments pourront bouger comme dans le "vrai" vraisseau, dès que l'électricité aura été raccordée. Et si les moteurs peuvent s'allumer, l'engin ne peut par contre pas voler.

Bâti sur une colline surplombant Iakoutsk, dans la république russe de Sakha, le Razor Crest est devenu une véritable attraction touristique. Qui vaut désormais au lieu le surnom de "Sakhawood".

Comme quoi, il en faut parfois peu (et beaucoup de courage et de savoir-faire) pour être heureux. Et pour faire rêver des millions de personnes de par le monde entier, depuis un coin dont la plupart des gens n'avaient jamais entendu parler.