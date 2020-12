Le 18 décembre, la deuxième saison de The Mandalorian s'achèvera sur Disney+. Laissant un grand vide auprès des fans, manifestement accros au western de l'espace conçu par Jon Favreau et sublimé par Grogu, alias Baby Yoda. Mais leur patience ne devrait pas être soumise à trop rude épreuve. Avant même le lancement de la deuxième saison, son concepteur avait avoué déjà plancher sur la troisième.

Et ce n'est pas tout. Lors du Jimmy Kimmel Live, Diego Luna a pris tout le monde par surprise en annonçant qu'il était actuellement à Londres pour les prises de vues de "juste un petit truc entre amis. Un petit film. Rien de spécial". Avant d'avouer qu'il s'agissait bien de la série Cassian Andor: "Exactement. Oui. Les gens de LucasFilm sont mes amis !" Le projet, annoncé voici deux ans, en novembre 2018, lui permettra de reprendre son rôle de l'espion rebelle qu'il tenait dans Rogue One, histoire de connaître son passé. Car il s'agira bien d'une prequel. "Cassian Andror, ce sera globalement tout ce que vous devez savoir pour mieux comprendre Rogue One. L'histoire du personnage avant. C’est bien d’entrer dans une histoire dont vous connaissez déjà la fin. Vous pouvez maintenant prendre les nuances et les couches du personnage. Je pense que c’est amusant de conter une histoire qui ne consiste pas seulement à arriver à la fin..."

Outre Diego Luna, le robot K-2SO doit effectuer son retour avec Genevieve O’Reilly (Mon Mothma), tandis qu'Adria Arjona (6 Underground, Triple Frontière), Denise Gough (Colette, Juliet Naked), Stellan Skarsgard (Mamma Mia) et Kyle Soller (101 Dalmatians Street) débarqueront dans La guerre des étoiles.

Aucune date de diffusion n'est actuellement annoncée, mais beaucoup rêvent déjà d'une découverte dans quelques mois, avant un éventuel retour de The Mandalorian en fin d'année prochaine.

Obi-Wan Kenobi plus tôt que prévu

Quoi qu'il en soit, une bonne nouvelle ne venant jamais seule, CBS annonce que le retour d'Ewan McGregor dans le costume du chevalier Jedi Obi-Wan Kenobi aurait pris de l'avance. Le tournage de cette nouvelle série n'était prévue qu'en mars, mais pourrait déjà débuter le 4 janvier à Boston. En principe, elle ne devrait durer qu'une seule saison. Mais le succès peut changer bien des choses... En attendant, voici un petit synopsis dévoilé par CBS. Il n'apprend pas grand-chose, mais donne le ton: "Tatooine, une planète désertique où les fermiers besognent sous la chaleur de deux soleils tout en cherchant à garantir leur protection et celle de leurs proches vis à vis des pillards Tusken. Une planète mouvementée aux confins de l'espace civilisé, voilà un bien étrange endroit où trouver un maître Jedi en exil ainsi qu'un jeune orphelin, sur les épaules duquel repose le futur de la galaxie."