Si la météo continue à nous jouer des tours, les Belges qui ne partent pas en vacances se tourneront peut-être vers leur téléviseur, ou autres écrans, meilleurs amis de ce début d’été pluvieux. Heureusement, les plateformes ont plus d’un tour dans leur sac pour satisfaire leurs abonnés. Notamment en juillet.

Netflix

"Young Royals" - saison 1 (1/07) : Après le succès de The Crown, Netflix propose à ses abonnés de suivre une série "royale" aux allures de Gossip Girl. Nouvelle fiction scandinave, Young Royals relate les aventures de Wilhelm, jeune prince suédois qui va goûter à la liberté et en apprendre davantage sur son orientation sexuelle en intégrant un internat huppé. Il va toutefois tomber de haut lorsqu’il va apprendre qu’il se retrouve premier dans l’ordre de succession au trône.

"Virgin River" - saison 3 (9/07) : La fin de la deuxième saison de Virgin River en a choqué plus d’un. Jack, blessé, allait-il s’en sortir ? Heureusement, la bande-annonce de la troisième saison nous rassure : le héros de la série romantique n’a pas succombé à ses blessures. Entre lui et Mel, tout semble (enfin) rouler comme sur des roulettes. Mais, il faut toujours se méfier de l’eau qui dort à Virgin River…

"Sky Rojo" - saison 2 (23/07) : Renouvelée avant même la mise en ligne de la première saison, la nouvelle série des créateurs de La Casa de Papel est de retour sur la plateforme avec des demoiselles toujours en cavale. Coral, Wendy et Gina, trois prostituées, sont prêtes à tout pour se venger de leur proxénète, Roméo. Suite sexy et remplie d’action à découvrir bientôt.

Amazon Prime Vidéo

"El Cid" - saison 2 (15/07) : Le public l’a découvert dans La Casa de Papel et l’a apprécié dans Elite. Depuis l’année dernière, c’est toutefois dans un tout autre registre que Jaime Lorente apparaît à l’écran. Exit le bouillonnant Denver. Dans El Cid, l’acteur espagnol prête ses traits à Rodrigo Díaz de Vivar, héros de la Reconquista. La série, souvent qualifiée de Game of Thrones espagnol, retrace le parcours de la légende avec une bonne dose de batailles sanglantes et d’intrigues trépidantes.

Apple TV +

"Gossip Girl" - saison 1 (8/07) : Huit ans après l’arrêt de Gossip Girl, la jeunesse dorée de Manhattan brille à nouveau à l’écran avec un revival de la série à succès qui a lancé les carrières de Blake Lively et Leighton Meester. Pas la peine toutefois de chercher Blair Waldorf et sa bande de copains plein aux as, ce reboot s’intéresse à la nouvelle génération des écoles huppées new-yorkaises. On y retrouve des personnages campés par Emily Alyn Lind (Revenge, Code Black) ou encore Thomas Doherty (Legacies, Descendants 2 et 3). Contrairement à la série originale, il n’y aura toutefois pas de mystérieuse blogueuse, tout le monde sera Gossip Girl. Une nouveauté qui promet bien des surprises.