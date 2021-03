En ramenant Hayden Christensen sous le casque de Dark Vador et Ewan McGregor dans le rôle d'Obi-Wan Kenobi dans une série consacrée au maître Jedi, LucasFilm avait déjà réuni suffisamment d'atouts pour susciter l'impatience de tous les fans de Star Wars. D'autant que le "pitch" ne manque pas d'attrait: ""L'histoire commence 10 ans après les événements dramatiques de Star Wars: la revanche des Sith durant lesquels Obi-Wan Kenobi a essuyé sa plus grande défaite et assisté à la chute et à la corruption de son meilleur ami et apprenti Jedi, Anakin Skywalker, devenu le diabolique Lord Sith Dark Vador."

Mais l'univers Star Wars a toujours été peuplé d'une multitude de personnages destinés à amener une dimension dramatique et paradoxalement assez humaine au récit. Obi-Wan Kenobi ne fera pas exception à la règle, et dans cette optique, LucasFilm a engagé quelques fameuses pointures.

Au rayon des retrouvailles figurent Joel Edgerton (il avait déjà incarné l'oncle Owen de Luke Skywalker dans L'attaque des clones et La revanche des Sith) et Bonnie Piesse (la femme d'Owen dans les deux mêmes films). Mais ils risquent d'être éclipsés par deux actrices venues de sagas événementielles: Indira Varma, alias l'empoisonneuse Ellaria Sand dans Game of Thrones et Moses Ingram, qui incarne Jolene, la meilleure amie de la génie des échecs dans The Queen's Gambit. Leurs rôles n'ont pas été précisés, mais elles seront sur le plateau de tournage dès le mois d'avril.

A leurs côtés, on découvrira Kumail Nanjiani, qui devrait se faire bientôt connaître de tous les fans de Marvel en incarnant Kingo dans Eternals, Peter Friend (l'interprète de Peter Quinn on Homeland), O’Shea Jackson Jr. (le fils d'Ice Cube, déjà vu dans Godzilla: roi des monstres) ou Sung Kang, bien connu des fans de Fast & Furious en tant que Han Lue "le caméléon".

Pas mal de pointures, donc, certainement pas là pour juste faire de la figuration. Il reste juste à savoir quel côté de la Force sera avec elles.