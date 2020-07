Surprise pour les adeptes de Netflix et encore plus pour les fans de la série mythique de Beverly Hills 90210. En effet, Jason Priestley, alias Brandon Walsh, et Ian Ziering, alias Steve Sanders, apparaissent en guest stars dans le huitième épisode de la saison 2 de The Order qui vient de démarrer sur la plateforme.

Pour la petite anecdote, avant eux, c’est un certain James Marsters (Spike dans Buffy contre les Vampires) qui a également été aperçu. "Nous nous sommes beaucoup amusés avec ça, je suis ravi qu’ils aient été partants pour cette blague, a commenté avec humour le créateur Dennis Heaton à propos de ces caméos. Nous les avons emmenés à Vancouver pour le tournage et nous avons dit à toute l’équipe que si quelqu’un publiait une photo d’eux ensemble, il faudrait les emmener sur le terrain et les sacrifier." Il n’est pas exclu qu’ils refassent une apparition dans une prochaine saison.