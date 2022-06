La série était prévue pour une seule saison de six épisodes, mais les acteurs, la réalisatrice et la présidente de Lucasfilm sont tous désormais ouverts à une suite.

La Force est toujours avec Star Wars. Et plus particulièrement avec Obi-Wan Kenobi. Prévu pour une seule saison de six épisodes, le retour du maître Jedi a manifestement surpris tout le monde par l'ampleur de son succès. Le premier épisode a battu le record de spectateurs pour toutes les séries sur Disney+, avec un démarrage à 11,18 millions de fans les yeux rivés sur le petit écran. Rien que sur le premier week-end, la barre du milliard de vues avait été franchie. De quoi amener à se poser bien des questions du côté de Lucasfilm. Et envisager l'avenir un peu autrement.

Les acteurs ont été les premiers à se prononcer en faveur d'une suite. "Cela a clairement été conçu comme une saison unique, explique Hayden Christensen, de retour sous le masque de Dark Vador. Mais j'adorerais poursuivre avec ce personnage. Je pense qu'il reste beaucoup de facettes de sa personnalité à explorer, et cela m'enthousiasmerait de le faire."

Des propos relayés par Ewan McGregor, tout heureux d'avoir retrouvé Obi-Wan Kenobi: "J'espère que ce n'est pas la dernière fois que je l'incarne... Je me suis tellement amusé que je suis sûr qu'on pourrait imaginer quelques histoires supplémentaires avant que je me transforme en Alec Guinness."

Deborah Chow, la réalisatrice, partage entièrement son avis: "On pourrait, évidemment, relater d'autres histoires. Il reste dix ans avant qu'on en arrive à Un nouvel espoir. Avec un personnage comme Obi-Wan Kenobi, je trouve que le regarder traverser le désert est déjà intéressant."

La tendance paraît claire. Mais le pouvoir de décision revient à Lucasfilm. Qui semble pencher du même côté, si l'on en croit les nouvelles déclarations de sa présidente, Kathleen Kennedy, à Entertainment Tonight. "Franchement, nous avions prévu une seule saison, mais je pense que si l'implication est énorme et que les gens veulent vraiment plus d'Obi-Wan, nous l'envisagerons certainement, car les fans nous parlent. Et si nous pensons qu'il y a une vraie raison de le faire, alors nous le ferons. Mais nous verrons."

En clair, il ne reste plus qu'à trouver le bon scénario pour officialiser une suite qui s'impose d'ores et déjà comme une évidence. D'ailleurs, elle possède déjà de nombreuses pistes de développement grâce à la fin du sixième épisode vraiment conçu pour les fans.