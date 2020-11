Disney étudierait la possibilité de zapper les cinémas pour quelques adaptations de ses classiques de l’animation.

Dans la mesure où HBO Max n’est pas disponible en Europe, la nouvelle est passée relativement inaperçue chez nous. Et pourtant, la décision de WarnerMedia de proposer l’un des rares blockbusters de l’année,Wonder Woman 1984, en même temps sur sa HBO Max et dans les salles de cinéma, le jour de Noël, constitue un nouveau tournant dans l’avènement des plateformes de streaming.