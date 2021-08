The Book of Boba Fett n’est attendu qu’en décembre sur Disney+, mais l’opération séduction à l’attention des abonnés a déjà commencé. Une tâche plus délicate qu’il n’y paraît, puisqu’elle consiste à donner l’envie de découvrir la nouvelle série sur la plateforme de streaming tout en ne dévoilant aucune information essentielle.

Un petit jeu auquel s’est livré le producteur et réalisateur, Robert Rodriguez, dans une interview à Collider: “Attendez de voir ce qui arrive. Cela va vous époustoufler. C’est tout ce que je peux dire. Sinon, je vais donner trop d’informations. Beaucoup trop. Les gens vont être tellement excités quand ils la verront.”

Temuera Morrison, qui reprend le rôle principal, aux côtés de Ming-Na Wen (Fennec Shand), s’est naturellement livré au même exercice d’équilibriste, tout en se montrant un peu moins vague. “Nous ne pouvons pas trop en dire, mais la série va s’intéreresser à son passé et montrer ce qu’il a fait depuis L’Empire contre-attaque. Quelqu’un a souligné qu’il était en quelque sorte coincé à cet endroit, et que c’était le moment de remonter dans le temps, de vérifier son parcours et d’en savoir plus sur lui.”

Avant d’ajouter: “L’avantage, c’est que nous ne l’avons pas vu faire grand-chose. Et avec Robert Rodriguez en tant que réalisateur, nous avons pu en quelque sorte le présenter et le ramener nous avons pu en quelque sorte le présenter et le ramener de manière dynamique aux côtés du Mandalorian. C’était juste un honneur d’être invité à nouveau.”

En clair, le suspense reste entier.