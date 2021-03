Les temps sont durs pour (presque) tout le monde. Y compris dans des milieux qu'on pense généralement plus favorisés, comme celui des acteurs hollywoodiens. Katie Cassidy, qui vend désormais des photos artistiques d'elle nue, en constitue un bel exemple, même si elle s'estime chanceuse et considère ce nouveau projet comme une bénédiction.

Avec les photographes Drew et Derek Riker, elle s'est lancée dans une collection de clichés digitaux intitulée ME. SHE. WE. Elle y apparaît dans le plus simple appareil, recouverte de peinture noire et blanche. Les photos, destinées à illustrer la confiance en soi, vont être mises aux enchères sur le site OpenSea. Prix de départ: 18.000 dollars.

© Page Six

"Après un an de quarantaine, après avoir divorcé et quitté la série dans laquelle j'ai joué pendant 8 ans (Arrow, dans laquelle elle incarnait Laurel Lance, alias Black Siren, ndlr), j'ai été obligée d'apprendre à m'aimer et c'est la meilleure chose que j'ai jamais faite. Je n'ai jamais été aussi heureuse et j'encourage toutes les femmes à se donner la priorité apprendre à s'aimer elles-mêmes avant tout. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous n'avez pas appris à vous aimer. Ce n'est pas toujours facile de faire de l'introspection, cela peut être un voyage difficile, mais c'est tellement enrichissant et stimulant."

Elle semble donc avoir trouvé le moyen de transformer une période déprimante en une source de créativité. Et ça, c'est réellement inspirant.