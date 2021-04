Dix ans. Cela fait maintenant dix ans que Game of Thrones a révolutionné la conception des séries, avec de la violence, du sexe (notamment des incestes), du fantastique, des intrigues torturées, des luttes sans pitié pour le pouvoir et des effets spéciaux dignes des superproductions hollywoodiennes. Ce n'est pas un hasard si elle est devenue culte dans le monde entier. On avait rarement réuni autant d'audace, de noirceur et de moyens (la dernière saison a coûté, à elle seule, 100 millions de dollars) dans un projet grand public.

Aujourd'hui, qu'on aime ou pas, Game of Thrones est considéré comme un véritable phénomène culturel, amené à être prolongé par pas moins de six spin-off dans un avenir proche.

Autant dire qu'en ce dixième anniversaire de la saga, ce 17 avril, HBO met les petits plats dans les grands, avec un mois de célébrations placées sous le signe des dragons. Mais alors que les fans devraient se réjouir et fêter dignement l'événement, c'est tout le contraire qui se produit actuellement sur les réseaux sociaux. De très nombreux inconditionnels profitent de l'occasion pour réclamer un remake complet de la huitième saison. "L'hiver arrive pendant sept ans et disparaît en 15 minutes !, écrit l'un d'eux sur Twitter. Si vous pouvez donner 100 millions à Zack Snyder pour Justice League, vous pouvez tourner le remake de la saison 8."

Remake, le mot est dans tous les tweets. Chacun y allant de ses propositions pour modifier le sort de la Khaleesi ou de Cersei, redonner de la consistance à certains personnages comme Littlefinger et Varys, voire, c'est plus original, demander à ce que Tyrion ait droit à son vol sur le dos d'un dragon. La liste des demandes est juste interminable. Il faut dire qu'un sondage réalisé par OnBuy Electronics, en fin d'année 2020, révélait que la conclusion de Game of Thrones était la plus décevantes de toute l'histoire des séries, devant celles de How I Met Your Mother et de Sherlock.

Bien sûr, les chances de voir un remake ne sont guère élevées, en raison des coûts. Et pourtant, Hollywood, certains y croient très sérieusement: cela constituerait un bon moyen de relancer la série. Exactement comme Justice League est en train de remettre les héros de DC Comics au goût du jour. Alors, qui sait ? Pour beaucoup d'admirateurs, ce serait un fameux cadeau d'anniversaire.